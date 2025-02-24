Ижевск. Удмуртия. На этой неделе жителей Удмуртии ждут перемены в погоде. Синоптики прогнозируют небольшой снег в разных районах республики, а также постепенное повышение температурного фона. Об этом сообщает республиканский Гидрометцентр.

Наиболее интенсивные снегопады ожидаются во вторник и четверг. Температура воздуха будет плавно расти. В ближайшую ночь столбики термометров опустятся до -10...-15 градусов, а в отдельных районах, при прояснениях, до -20.

Во вторник днем воздух прогреется до -4...-9. В среду ожидается до -2...-7. Четверг станет самым теплым днем недели благодаря прохождению фронтальной системы. Столбики термометров покажут -1...-6 градусов.

По предварительным данным, к концу недели температура воздуха будет на пару градусов превышать климатические нормы.