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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии с 25 февраля начнётся постепенное потепление 

14:30, 24 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии с 25 февраля начнётся постепенное потепление 
14:30, 24 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
72
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Повсеместно ожидается снег.

Ижевск. Удмуртия. На этой неделе жителей Удмуртии ждут перемены в погоде. Синоптики прогнозируют небольшой снег в разных районах республики, а также постепенное повышение температурного фона. Об этом сообщает республиканский Гидрометцентр

Наиболее интенсивные снегопады ожидаются во вторник и четверг. Температура воздуха будет плавно расти. В ближайшую ночь столбики термометров опустятся до -10...-15 градусов, а в отдельных районах, при прояснениях, до -20. 

Во вторник днем воздух прогреется до -4...-9. В среду ожидается до -2...-7. Четверг станет самым теплым днем недели благодаря прохождению фронтальной системы. Столбики термометров покажут -1...-6 градусов.

По предварительным данным, к концу недели температура воздуха будет на пару градусов превышать климатические нормы. 

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14:30, 24 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
72
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода