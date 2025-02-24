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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В прошедшие выходные на юге Удмуртии было на 13 градусов холоднее, чем на севере

10:40, 24 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В прошедшие выходные на юге Удмуртии было на 13 градусов холоднее, чем на севере
10:40, 24 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
84
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#Удмуртия\n#зима\n#погода
Источник фото: ИА «Сусанин»
84
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Перепады температур синоптики связывают с неравномерным распределением облачности.

Ижевск. Удмуртия. Более 13 градусов составила разница между минимальной температурой на севере и юге Удмуртии в прошедшие выходные. Об этом сообщает ТГ-канал ведущего синоптика регионального Гидрометцентра Дарьи Зеленцовой «Записки синоптика».

Как отмечает автор, распределение минимальных температур в республике было в эти дни очень неравномерным. 

«В ночь на 22 февраля холоднее всего было на юге, а теплее всего на северо-западе и западе. В частности, на метеостанции Можга температура воздуха упала до -24,2°С, тогда как на метеостанции Селты было почти на 12°С теплее (-12,4°С). И это при том, что расстояние между двумя этими станциями составляет менее 120 км», — говорится в сообщении. 

Кроме того, в ночь на 23 февраля на метеостанции в Сарапуле минимальное значение температуры составило -12,8 градусов, при том что на глазовской станции под утро зафиксировали температуру -26 градусов. Разница между югом и севером превысила 13 градусов. Одна из основных причин таких перепадов — неравномерное распределение облачности.

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10:40, 24 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
84
0
#Удмуртия\n#зима\n#погода