Ижевск. Удмуртия. Бывший министр сельского хозяйства Удмуртии, экс вице-премьер и и. о. председателя правительства Удмуртии, а ныне советник министра сельского хозяйства России Ольга Абрамова рассказала «Сусанину» о круге своих полномочий на посту в госоргане. Она ответила на вопросы СМИ в пятницу, 21 февраля.

«В круг моих полномочий входит координация вопросов, связанных с племенным животноводством. Кроме того — вопросы науки, исследований, инноваций в племенном животноводстве — всё, что касается геномной селекции, генетики — это всё круг моей ответственности. Образовательный блок, связанный с племенными ресурсами, их продвижением на внешние рынки — это тоже те задачи, которые стоят передо мной», — сказала Ольга Викторовна.

Отметим, что она выступила в роли модератора совещания-семинара в УдГАУ, посвящённого вопросам развития племенного животноводства.

Напомним, Ольга Абрамова покинула правительство Удмуртии и стала советником руководителя Минсельхоза РФ осенью 2024 года.