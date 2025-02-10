Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска обратилась с воззванием к любителям экстремального активного отдыха. В муниципалитете обратили внимание на возможный ущерб дикой природе.

«В Ижевске растёт популярность экстремального активного отдыха. Людей привлекают новые острые ощущения, они хотят почувствовать себя первопроходцами, покорителями дикой природы. Для этих целей используется современная вездеходная техника, с помощью которой можно передвигаться не только по сложным грунтовым дорогам, но и вне дорог — по лесным массивам, болотам и полям», — отмечается в сообщении.

В муниципалитете подчеркнули, что глубокие протекторы квадроциклов легко разрушают верхние слои почв, раскатывая колеи, в результате чего экосистемы, которые образовывались столетиями, стремительно уничтожаются.

Управление благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска обращается как к владельцам прокатного бизнеса, так и к любителям экстремального отдыха и сообщает, что езда на транспорте (вездеходы всевозможных марок, мототранспорта и другой техники) на территории городского леса разрешается исключительно по существующим просекам и существующим лесным дорогам.

Самовольная прокладка и обустройство дорог на лесных территориях, как показывает практика, осуществляется без учёта особенностей ландшафта, участков водосбора и временных водотоков. Стихийные дороги приводят к изменению уровня грунтовых вод, вследствие чего происходит заболачивание почвы, к захламлению территории лесов порубочными остатками, что в свою очередь создает пожароопасную ситуацию в лесных массивах, в целом эти факторы провоцируют отпад и даже гибель целых участков насаждений.

Ввиду того, что городские леса имеют большую рекреационную нагрузку, необходимо в обязательном порядке регулировать размещение пешеходных дорожек и лесных дорог в целях предотвращения несчастных случаев, а именно наездов транспортных средств на пешеходов и их питомцев.

«Также напоминаем, что вырубка деревьев и езда вне существующих лесных дорог являются нарушениями лесного законодательства, за которые предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность», — напомнили в горадминистрации.

Для организации законного использования городских лесов и обеспечения безопасного движения техники по лесной территории владельцам прокатного бизнеса необходимо обратиться за консультацией в отдел лесного хозяйства, расположенный по адресу: Ижевск, улица Лихвинцева, 52 или по телефону: 41-43-26.