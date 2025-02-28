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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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ГКБ №8 в Ижевске подозревают в сговоре с двумя ритуальными организациями

16:36, 28 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
ГКБ №8 в Ижевске подозревают в сговоре с двумя ритуальными организациями
16:36, 28 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
169
0
#Удмуртия\n#УФАС\n#здоровье
Источник фото: unsplash.com (Online Marketing)
169
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Медучреждение нарушило закон о конкуренции.

Ижевск. Удмуртия. ГКБ №8 в Ижевске подозревают в сговоре с двумя ритуальным организациями. Об этом сообщила пресс-служба Удмуртского УФАС России.

Несмотря на наличие контракта, заключенного по результатам торгов, медучреждение в 2024 году заключило ряд контрактов с двумя ритуальными организациями в обход конкурентной процедуры. Таким образом был нарушен закон о конкуренции.

Дело находится на стадии рассмотрения. В случае установления вины к участникам сговора будут применены меры административного реагирования.

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16:36, 28 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
169
0
#Удмуртия\n#УФАС\n#здоровье