Ижевск. Удмуртия. ГКБ №8 в Ижевске подозревают в сговоре с двумя ритуальным организациями. Об этом сообщила пресс-служба Удмуртского УФАС России.

Несмотря на наличие контракта, заключенного по результатам торгов, медучреждение в 2024 году заключило ряд контрактов с двумя ритуальными организациями в обход конкурентной процедуры. Таким образом был нарушен закон о конкуренции.

Дело находится на стадии рассмотрения. В случае установления вины к участникам сговора будут применены меры административного реагирования.