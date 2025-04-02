Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии признал законным решение Удмуртского УФАС о факте заключения антиконкурентного соглашения администрацией Ижевска, экс-главой города, застройщиком и рядом заинтересованных лиц. Об этом сообщила пресс-служба антимонопольного органа.

Напомним, что Олегу Бекмеметьеву предъявлено обвинение, что он, действуя из корыстных побуждений, незаконно содействовал заключению договора аренды на земельные участки для строительства в пригороде коттеджного посёлка. Городу был причинён ущерб в размере 34 млн рублей.

По данным УФАС, администрация Ижевска и экс-глава города Олег Бекмеметьев бездействовали и попустительствовали в целях лоббирования интересов застройщика для продолжения застройки коттеджного поселка в обход передачи земельного участка на конкурентных процедурах. Также фактически вид разрешенного использования участка был изменен.

«В результате достигнутого соглашения земельный участок, изначально предоставленный для ведения подсобного хозяйства, оказался полностью застроенной территорией – элитным коттеджным поселком», – говорится в сообщении.

Действия вышеназванных лиц признали нарушением Закона о защите конкуренции. Виновным грозит административный штраф, а застройщику – «оборотный» штраф.

Напомним, что уголовное дело бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева рассматривает Нефтекамский городской суд. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении Ижевску ущерба на сумму более 34 млн рублей. Вместе с экс-главой по делу проходят бывший прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин и гендиректор ООО «Ресурс», фактический руководитель ООО «Специализированный застройщик "Ухтомского один"» Олег Бушмакин.