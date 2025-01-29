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В Глазове начали прокладывать подземные коммуникации для первого в стране завода по созданию постоянных редкоземельных магнитов

12:00, 29 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
В Глазове начали прокладывать подземные коммуникации для первого в стране завода по созданию постоянных редкоземельных магнитов
12:00, 29 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
1058
0
#Глазов\n#заводы
Источник фото: Минстрой УР
1058
0

Завершить процесс проведения сетей планируют до конца июня 2025 года.

Глазов. Удмуртия. На территории будущего промышленного парка в Глазове идёт процесс подведения основных коммуникаций — газовых сетей, а также водоснабжения и канализации. Об этом сообщает Минстрой Удмуртии в соцсетях.

Отмечается, что сети пройдут не только по территории промпарка, но и под рекой Малая Сыга, дорогами и железнодорожными путями. Под такими объектами специалисты укладывают трубы методом горизонтально направленного бурения, без траншей и раскопок. Завершить прокладку сетей планируется до конца июня 2025 года.

Напомним, на территории площадью около 20 гектаров будет построен первый в России завод по производству постоянных редкоземельных магнитов полного цикла. Кроме него в промпарке будут работать и другие смежные производства.

12:00, 29 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
1058
0
#Глазов\n#заводы