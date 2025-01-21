Предприниматели и простые жители Удмуртии могут помочь в благоустройстве аллеи в селе Сюмси

Сюмси. Удмуртия. Любой желающий может помочь в осуществлении благоустройства аллеи вдоль улицы Советской в селе Сюмси. Об этом в соцсетях сообщил глава Сюмсинского района Удмуртии Павел Кудрявцев.

«Уважаемые друзья, друзья друзей, жители и гости нашего Сюмсинского района, предприниматели и неравнодушные граждане, приглашаем вас стать частью ещё одного нашего красивого, большого, необходимого проекта», — написал глава района.

Он напомнил, что в 2024 году администрацией района совместно с Центром территориального развития УР и активными жителями села был разработан проект Аллеи вдоль улицы Советской села Сюмси с арт-объектом «Варенье». Сюмсинский район принимал участие в конкурсном отборе проектов Государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» на 2025 год и стал победителем с этим проектом.

Финансирование проекта в рамках государственной программы осуществляется с участием федерального, республиканского, местного бюджетов, также одним из условий программы — участие населения и бизнеса.

Общая стоимость проекта составляет 4 млн 454 тыс. руб., в том числе за счёт внебюджетных источников (население и бизнес) 1 млн руб. На 14 января из миллиона селяне собрали 364 тыс. рублей.

Администрация района просит жителей Удмуртии и представителей бизнеса откликнуться и помочь общему делу. Подробности по ссылке.