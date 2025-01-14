Жители Вавожа пожаловались на запах канализации, идущий от реки Увинки

Вавож. Удмуртия. Воды реки Увинки в окрестностях Вавожа проверят на наличие нелегальных сточных вод. Об этом сообщается в паблике «Вавожский колхозник».

Отмечается, что в районе Питиной горы местные жители уже не один день жалуются на запах канализации, идущий от вод реки. 13 января на место выезжала полиция, специалисты Минприроды Удмуртии и регионального управления Роспотребнадзора.

«Интересно, что ровно 10 лет назад было принято решение больше не делать купели на Увинке у моста. Основным местом для крещенских купаний для жителей райцентра стал бывший колхозный пруд, ныне база отдыха "Ошмес". Добровольно залезть в реку в Вавоже осмелится только отчаянный авантюрист», — говорится в сообщении.

Напомним, что в 2014 году в Увинке произошёл массовый мор рыбы.