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Из-за ЧП в театре оперы и балета Удмуртии хор Пятницкого выступит в Русском драматическом театре

12:20, 11 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за ЧП в театре оперы и балета Удмуртии хор Пятницкого выступит в Русском драматическом театре
12:20, 11 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
6414
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Русский драматический театр\n#Театр оперы и балета\n#спектакли\n#Удмуртская государственная филармония
Источник фото: Русский драматический театр Удмуртии
6414
0

Сцена, оборудование и часть помещения театра оказались затоплены.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске изменили место проведения концерта «Хора Пятницкого» (0+). Об этом сообщается в группе Удмуртской государственной филармонии в соцсети «ВКонтакте». 

9 ноября около 13:20 в Государственном театре оперы и балета Удмуртии имени П. И. Чайковского ошибочно сработали пожарная сигнализация и система пожаротушения. Сцена, часть помещений и оборудования театра оказались затоплены. Также учреждение осталось без электричества. 

В результате в театре были отменены все выступления, запланированные на 9 и 10 ноября. Отмечается, что возгорания в здании не было. Причины срабатывания сигнализаций выясняются. 

В результате в театре сейчас продолжают отменять спектакли и переносить концерты. Выступление хора Пятницкого решили перенести в Русский драматический театр Удмуртии на улице Максима Горького, 71.

Концерт также пройдёт 12 ноября в 19:00 (0+). Вход в театр осуществляется по ранее купленным билетам. Так как залы театров имеют разное устройство, то указанные в билетах места и места фактической рассадки могут не совпадать. С рассадкой посетителям помогут сотрудники Удмуртской государственной филармонии.  

Дополнительные вопросы можно задать в кассе филармонии по телефону: 43-22-29. 

12:20, 11 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
6414
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Русский драматический театр\n#Театр оперы и балета\n#спектакли\n#Удмуртская государственная филармония