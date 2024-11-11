Из-за ЧП в театре оперы и балета Удмуртии хор Пятницкого выступит в Русском драматическом театре

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске изменили место проведения концерта «Хора Пятницкого» (0+). Об этом сообщается в группе Удмуртской государственной филармонии в соцсети «ВКонтакте».

9 ноября около 13:20 в Государственном театре оперы и балета Удмуртии имени П. И. Чайковского ошибочно сработали пожарная сигнализация и система пожаротушения. Сцена, часть помещений и оборудования театра оказались затоплены. Также учреждение осталось без электричества.

В результате в театре были отменены все выступления, запланированные на 9 и 10 ноября. Отмечается, что возгорания в здании не было. Причины срабатывания сигнализаций выясняются.

В результате в театре сейчас продолжают отменять спектакли и переносить концерты. Выступление хора Пятницкого решили перенести в Русский драматический театр Удмуртии на улице Максима Горького, 71.

Концерт также пройдёт 12 ноября в 19:00 (0+). Вход в театр осуществляется по ранее купленным билетам. Так как залы театров имеют разное устройство, то указанные в билетах места и места фактической рассадки могут не совпадать. С рассадкой посетителям помогут сотрудники Удмуртской государственной филармонии.

Дополнительные вопросы можно задать в кассе филармонии по телефону: 43-22-29.