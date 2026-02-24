Ижевск. Удмуртия. 500 школьников из Удмуртии посетили концерт в Удмуртской филармонии за собранную макулатуру в рамках экосоревнования «БумБатл» (0+). Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.

Концерт сопровождал оркестр народных инструментов. Помимо этого, участники получили памятные подарки.

«По итогам прошлого сезона Удмуртия заняла 1 место среди регионов в своей категории. Более 34,5 тысячи килограммов макулатуры сдали учащиеся школы №8 Ижевска. Учреждение вошло в пятерку лидеров среди школ в общем рейтинге по всей стране», — говорится в сообщении.

Зимний сезон акции «БумБатл» продолжится до 28 февраля. В акции соревнуются детские сады, школы, колледжи, вузы, компании, регионы и семьи.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, сдать макулатуру в удобный пункт приёма и загрузить акт о сдаче в личный кабинет.