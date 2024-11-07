Суд в Ижевске вынес приговор трём подросткам, причастным к смерти двух мужчин у мусорки на улице Дзержинского

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили троих подростков за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Напомним, расправа произошла в апреле 2023 года на улице Дзержинского. На момент совершения преступления двум подсудимым было 17 лет, а третьему – 15 лет. Позднее статью 105 УК РФ «Убийство» переквалифицировали на 111-ю «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевших».

Суд установил, что в ночь с 19 на 20 апреля 2023 года несовершеннолетние подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли в квартиру знакомой им женщины, где, помимо хозяйки квартиры, находились 42 и 43-летний мужчины также в состоянии алкогольного опьянения. Между подростками и взрослыми мужчинами вспыхнул конфликт, переросший в драку.

Подростки поочерёдно нанесли потерпевшим множество ударов руками и ногами, гладильной доской, металлической сушкой для белья. Один из подсудимых несколько раз прыгнул на грудную клетку и живот одного из потерпевших. После того, как мужчины потеряли сознание, несовершеннолетние для сокрытия следов преступления замыли следы крови в квартире и вынесли мужчин к мусорным бакам по соседству. Там они и скончались.

Подсудимые вину признали частично, указывали, что тяжкий вред здоровью потерпевших был причинён по неосторожности. Также они указали, что хозяйка квартиры является бабушкой их друга, а причиной конфликта стало её сообщение о том, что потерпевшие её изнасиловали.

Допрошенная в судебном заседании дама от дачи показаний отказалась, указав, что не помнит событий того вечера. Доводы об изнасиловании были проверены в ходе расследования уголовного дела и своего подтверждения не нашли.

Суд пришёл к выводу об отсутствии каких-либо посягательств со стороны потерпевших в адрес подсудимых, а равно хозяйки квартиры.

С учётом всех обстоятельств дела суд назначил наказание в виде лишения свободы: 16-летнему подсудимому — 5 лет в воспитательной колонии; 18- и 19-летним подсудимым — 5 лет в исправительной колонии общего режима.