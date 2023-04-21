Причастность одного из подозреваемых в двойном убийстве на улице Дзержинского в Ижевске не подтвердилась

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске троим подросткам, задержанным по подозрению в двойном убийстве, переквалифицировали статью обвинения. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Напомним, 20 апреля во дворе дома №65 по улице Дзержинского были обнаружены два трупа 41-летнего и 42-летнего местных жителей с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержали 20-летнего молодого человека и троих подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Им было предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»).

В ходе расследования причастность 20-летнего подозреваемого к совершению преступления не подтвердилась. Было установлено, что 19 апреля трое подростков распивали алкоголь, после чего со своим 20-летним приятелем направились в гости к знакомому, который жил в одном из домов на улице Дзержинского с бабушкой.

Придя на место, подозреваемые обнаружили в квартире двух незнакомцев, являющихся знакомыми хозяйки. Подростки устроили конфликт из-за возникшей личной неприязни. Молодые люди по очереди забили мужчин руками и ногами, после чего вынесли потерпевших к мусоркам возле дома №65 по улице Дзержинского, где те от полученных побоев скончались.

Статья 105 была переквалифицирована обвиняемым в часть 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, в отношении двух лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Для подростков избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, сообщили в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.