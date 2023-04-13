Городской пруд в Воткинске планируют зарыблять

Воткинск. Удмуртия. Воткинский пруд в Удмуртии планируют зарыблять. Об этом журналистам 13 апреля рассказал председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Госсовета Удмуртии Георгий Крылов.

Пока идут переговоры, есть договоренность с Кармановским водохранилищем о приобретении посадочного материала. По словам Георгия Крылова, сразу запустить рыбу в водоем нельзя, поскольку водохранилище находится в федеральной собственности, необходимо соблюсти требования и всю процедуру, в том числе провести биологическое обоснование.

Он поделился с журналистами, что в борьбе с зарастанием водоемов помогает белый амур, который поедает высшую водную растительность. «Конечно, нужно запускать белого амура в Воткинский пруд, Ижевский пруд, Камбарский, Пудемский, сельскохозяйственные водоемы, где есть зарастание. Из расчета одна штука на 100 квадратных метров. Это 100 рыб на один гектар. Можно быть уверенными, что через год пруд будет вычищен <…>. Если опыт будет удачным, конечно, надо зарыблять», — отметил Георгий Крылов.

Будучи директором рыбхоза «Пихтовка» он добавил, что является сторонником вылова рыбы. «Чем больше рыбу ловишь, тем больше ниша экологическая освобождается, тем больше рыба растет», — уточнил депутат. Вместо пойманной в водоемы можно пустить более продуктивную. Этот коэффициент определяется как средний привес за одно лето каждой особи, разделенный на возраст полового созревания.

«Хотелось бы, чтобы после окончания моего депутатского срока основные водоемы Удмуртской Республики оказались зарыбленными», — добавил Георгий Крылов.