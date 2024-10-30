В Удмуртии разработали законопроект, запрещающий продажу вейпов в торговых павильонах

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии разработали законопроект, в рамках которого планируется запретить продажу никотинсодержащей продукции в торговых павильонах. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Об этом рассказал заместитель председателя Госсовета Наиль Мухамедзянов 29 октября на сессии Госсовета. В том числе, предлагается прекратить продажу вейпов и комплектующих к ним на остановках общественного транспорта. Исключение можно будет сделать в малых населённых пунктах, где нет стационарных торговых объектов.

Наиль Мухамедзянов заявил, что выдвигает эту инициативу из-за обеспокоенных горожан, которым не нравится рост числа павильонов, где продают электронные устройства, жидкости к ним и другие комплектующие.

«Посмотрели на примере Ижевска — на центральных улицах, в проходных топовых местах, на остановках общественного транспорта идёт реализация никотинсодержащей продукции в павильонах и, по сути, имеется шаговая доступность для подростков купить вейпы. Да, формально продавать несовершеннолетним нельзя, но продавцы и сама молодёжь стремятся обходить эти нормы», — отметил Наиль Мухамедзянов.

Инициативу поддержали члены профильного комитета Совета законодателей России. Теперь законопроект планируется направить в Госдуму и во все законодательные собрания регионов.

«Тем самым мы оградим наше подрастающее поколение от негативного влияния и, самое главное, сможем сохранить их здоровье», — заявляет Наиль Мухамедзянов.

Напомним, что Наиль Мухамедзянов предложил данную идею еще в ноябре 2023 года. Тогда Александр Бречалов поддержал инициативу депутата и поручил проработать законопроект, ужесточающий оборот курительных подов и смесей.

По данным 1 РКБ Ижевска на май 2024 года, в Удмуртии курят более 250 тыс. жителей.