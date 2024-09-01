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Жители деревни Лудорвай помогли пожарным потушить возгорание в бане

16:00, 01 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жители деревни Лудорвай помогли пожарным потушить возгорание в бане
16:00, 01 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#пожар\n#соседи\n#помощь
Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Удмуртии
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Один сосед использовал свой трактор.

Завьялово. Удмуртия. В деревне Лудорвай соседи помогли пожарным потушить пожар в бане. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Пожар возник вечером 31 августа. Хозяин стал поливать баню водой, а также к нему на помощь быстро пришли соседи. Один из местных жителей, используя трактор, закидывал огонь землей.

Когда на место прибыли пожарные, они оценили риск перехода огня на жилой дом, который находился в трех метрах от возгорания. Огнеборцам пришлось убрать забор, расчистить путь и проливать постройку и колёса техники, чтобы они не расплавились. 

В результате слаженной работы пожарных и жителей деревни получилось спасти дом. Площадь пожара составила 27 кв. м. Предварительно причиной возгорания называют отсутствие отступки от дымовой трубы до конструкции бани.

Пожарные благодарят за помощь местных жителей. 

16:00, 01 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
22
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#пожар\n#соседи\n#помощь