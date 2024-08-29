Движение на участке дороги Ижевск-Сарапул полностью перекроют на 10 дней

Ижевск. Удмуртия. В начале сентября в Сарапульском районе на участке дороги Ижевск-Сарапул на 10 дней полностью перекроют движение. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Движение транспорта ограничат с 4 по 13 сентября от поворота на село Северный до выезда из деревни Пастухово. На месте подрядчик уложит выравнивающий слой из черного щебня и асфальтобетона.

«Подрядчик также сообщил, что введение реверсивного движения на этом участке невозможно в связи с технологией укладки слоев из черного щебня. Движение транспорта разрешается только после завершения работ с материалом, иначе есть риск образования колеи», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Отметим, что чёрный щебень используется на трассах с большой интенсивностью движения, так как он равномерно распределяет нагрузку от транспорта на основание дорожной одежды. Также данный материал увеличивает срок службы дорожного покрытия и повышает его устойчивость.

Водители смогут объезжать ремонтируемый участок по Западной объездной города Сарапул. Для транзитного транспорта предусмотрели объезд участка через Киясово — по автодорогам Ижевск-Сарапул до поворота на Бураново, далее Бураново-Киясово и Сарапул-Киясово, и Гольяны — по дорогам Завьялово-Гольяны и Сарапул-Воткинск. На указанных направлениях перед поворотами на объездные пути подрядчик установит информационные аншлаги.

После завершения этих работ движение на объекте возобновится, и дорожники приступят к устройству слоев асфальтобетонного покрытия. По плану, реконструкция участка дороги Ижевск-Сарапул должна завершиться до декабря 2024 года.