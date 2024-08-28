Житель Глазова подозревается в избиении знакомой гвоздодёром

Глазов. Удмуртия. В Глазове задержали 38-летнего местного жителя, который подозревается в избиении знакомой гвоздодёром. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, в июле 2024 года мужчина пришёл к знакомой в гости, где также находились его приятель и 24-летняя дочь хозяйки. В ходе застолья между подозреваемым и девушкой завязалась ссора, мужчина несколько раз ударил потерпевшую руками и гвоздодёром по голове.

В результате у девушки зафиксировали перелом челюсти, а лицо теперь обезображено.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). С подозреваемого взяли подписку о невыезде. За совершённое преступление его могут лишить свободы на срок до 8 лет.