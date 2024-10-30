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Жителя Удмуртии подозревают в избиении дочери-подростка

15:40, 30 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жителя Удмуртии подозревают в избиении дочери-подростка
15:40, 30 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
187
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#избиение\n#дети
Источник фото: unsplash.com (Dan Burton)
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Также он угрожал ребёнку.

Красногорское. Удмуртия. В Удмуртии 49-летнего вдовца подозревают в избиении своей дочери. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Установлено, что неработающий мужчина, который систематически употребляет алкоголь, жил со своей с 12-летней дочерью. Отец несколько раз бил девочку и угрожал ей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 156 УК России («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»). 

Отмечается, что в сентябре 2024 года подозреваемого привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Также мужчина поставлен на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних пункта полиции «Красногорский». 

Сейчас дочь подозреваемого живёт у бабушки. Злоумышленника могут лишить свободы на срок до 3 лет. 

15:40, 30 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
187
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#избиение\n#дети