Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Русь Дружинная Лонгрид Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид

Подвергавшихся избиению со стороны матери малышей из Удмуртии приняли в новую семью

12:00, 20 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Подвергавшихся избиению со стороны матери малышей из Удмуртии приняли в новую семью
12:00, 20 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
280
0
#дети\n#семья\n#избиение\n#домашнее насилие
Фото: Ольга Авдеева
280
0

Их навестила уполномоченный по правам ребёнка. 

Балезино. Удмуртия. Подвергшиеся избиению со стороны матери грудные двойняшки из Удмуртии обрели новую семью. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в республике Ольга Авдеева.

Напомним, ранее сообщалось, что в Балезино мать нанесла тяжкий вред здоровью своим детям. Малышей пришлось госпитализировать, а в отношении обвиняемой возбудили уголовное дело, отправив её в колонию на шесть лет. Её также лишили родительских прав.

Таким образом, дети оказались в приёмной семье, где с ними всё хорошо.

«Деткам 9 месяцев. Они здоровенькие, жизнерадостные. И в развитии уже догнали, и даже обогнали, сверстников. Вся атмосфера дома пронизана любовью к детям! Везде и всюду игрушки, развивашки, «детский транспорт», соки, кашки, бутылочки. Мы поиграли, поскакали, поползали, научились снимать очки, и ни разу не заплакали…», — рассказала Ольга Авдеева. 

12:00, 20 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
280
0
#дети\n#семья\n#избиение\n#домашнее насилие