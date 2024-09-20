Подвергавшихся избиению со стороны матери малышей из Удмуртии приняли в новую семью

Балезино. Удмуртия. Подвергшиеся избиению со стороны матери грудные двойняшки из Удмуртии обрели новую семью. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в республике Ольга Авдеева.

Напомним, ранее сообщалось, что в Балезино мать нанесла тяжкий вред здоровью своим детям. Малышей пришлось госпитализировать, а в отношении обвиняемой возбудили уголовное дело, отправив её в колонию на шесть лет. Её также лишили родительских прав.

Таким образом, дети оказались в приёмной семье, где с ними всё хорошо.

«Деткам 9 месяцев. Они здоровенькие, жизнерадостные. И в развитии уже догнали, и даже обогнали, сверстников. Вся атмосфера дома пронизана любовью к детям! Везде и всюду игрушки, развивашки, «детский транспорт», соки, кашки, бутылочки. Мы поиграли, поскакали, поползали, научились снимать очки, и ни разу не заплакали…», — рассказала Ольга Авдеева.