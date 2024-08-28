Удмуртия стала пилотным регионом, где вплотную займутся привлечением кадров для села

Ижевск, Удмуртия. Удмуртия стала пилотным регионом программы «Кадры для села». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.

Соглашение о сотрудничестве подписали и. о. председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова и председатель Российского союза сельской молодёжи (РССМ), член Общественной палаты России Дмитрий Пекуровский.

Теперь в республике будут активно привлекать и подготавливать квалифицированных специалистов для сельской местности. В планах: развитие сельских территорий, поддержка молодых специалистов и укрепление сельской социальной инфраструктуры.

Помимо этого, в Удмуртии откроют новые местные отделения, благодаря которым получится еще больше вовлекать молодежь в активную общественную жизнь и развитие региона.

Напомним, что с началом нового учебного года на базе Чутырской школы Игринского района и Ивано-Самарской школы Малопургинского района заработают два агрокласса.