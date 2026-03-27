Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2026 году планируют построить 73 новых дома для специалистов, работающих на селе. Новое жильё появится в четырёх населённых пунктах. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Объекты возведут в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) по заявкам местных сельхозпредприятий. Новое жильё получат трактористы, механизаторы, животноводы, работники птицефабрик и операторы машинного доения. География строительства охватывает несколько районов республики:

40 домов — в деревне Юрино Сарапульского района;

13 домов — в селе Селты;

10 домов — в селе Узи Селтинского района;

10 домов — в деревне Степаненки Кезского района.



На некоторых объектах подготовительные работы уже начались, например, в деревне Юрино.

«Этот список мы сформировали по заявкам сельхозпредприятий. И дома для их сотрудников будем строить вместе. Через десять лет специалисты смогут выкупить жильё всего за 1%», — отметил Александр Бречалов.