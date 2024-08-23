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Агентство по молодежной политике Удмуртии вскоре станет министерством

08:30, 23 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Агентство по молодежной политике Удмуртии вскоре станет министерством
08:30, 23 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
295
0
#Удмуртия\n#планы\n#министерство\n#молодежь\n#политика
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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0

Его должны переименовать до конца 2024 года.

Ижевск. Удмуртия. До конца 2024 года агентство по молодежной политике Удмуртии переименуют в министерство. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что «агентство по молодежной политике должно иметь статус выше». Планируется, что благодаря новому формату получится привлекать в регион больше федеральных программ по отрасли и упростится межотраслевое взаимодействие с другими органами госвласти. 

На встрече с главой Удмуртии руководитель агентства по молодежной политике республики Максим Файзулин отметил, что, благодаря работе агентства в регионе открыли 6 молодежных центров, число которых к концу 2025 года увеличится до 13. Также к этому времени в Удмуртии появятся три «Добро.Центра» и будет реализовано 54 проекта. 

В планах проведение множества мероприятий. Например, вскоре в регионе пройдет Республиканский смотр-конкурс по строевой подготовке «Равняемся на Героев» (12+) и Спартакиада «Гвардия» на Кубок имени Михаила Калашникова (12+). 

В 2025 году запускается новый нацпроект «Молодежь и дети», в рамках которого будут реализованы 22 проекта. Например, в Удмуртии отремонтируют Молодежный патриотический центр «Граница» имени Героя Россия Сергея Борина. 

В завершение встречи Александр Бречалов попросил Максима Файзулина уделять больше внимания молодежи, которая не охвачена проектами — трудным подросткам. 

Напомним, что ранее агентство по туризму Удмуртской Республики переименовали в министерство, а руководителя Юлию Бадаш назначили министром

08:30, 23 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
295
0
#Удмуртия\n#планы\n#министерство\n#молодежь\n#политика