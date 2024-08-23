Агентство по молодежной политике Удмуртии вскоре станет министерством

Ижевск. Удмуртия. До конца 2024 года агентство по молодежной политике Удмуртии переименуют в министерство. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что «агентство по молодежной политике должно иметь статус выше». Планируется, что благодаря новому формату получится привлекать в регион больше федеральных программ по отрасли и упростится межотраслевое взаимодействие с другими органами госвласти.

На встрече с главой Удмуртии руководитель агентства по молодежной политике республики Максим Файзулин отметил, что, благодаря работе агентства в регионе открыли 6 молодежных центров, число которых к концу 2025 года увеличится до 13. Также к этому времени в Удмуртии появятся три «Добро.Центра» и будет реализовано 54 проекта.

В планах проведение множества мероприятий. Например, вскоре в регионе пройдет Республиканский смотр-конкурс по строевой подготовке «Равняемся на Героев» (12+) и Спартакиада «Гвардия» на Кубок имени Михаила Калашникова (12+).

В 2025 году запускается новый нацпроект «Молодежь и дети», в рамках которого будут реализованы 22 проекта. Например, в Удмуртии отремонтируют Молодежный патриотический центр «Граница» имени Героя Россия Сергея Борина.

В завершение встречи Александр Бречалов попросил Максима Файзулина уделять больше внимания молодежи, которая не охвачена проектами — трудным подросткам.

Напомним, что ранее агентство по туризму Удмуртской Республики переименовали в министерство, а руководителя Юлию Бадаш назначили министром.