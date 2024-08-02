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Юлию Бадаш назначили министром по туризму Удмуртии

11:20, 02 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Юлию Бадаш назначили министром по туризму Удмуртии
11:20, 02 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
91
0
#Удмуртия\n#туризм\n#назначение
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
91
0

За ней сохранили руководящую должность со времен начала работы агентства по туризму.

Ижевск. Удмуртия. Министром по туризму Удмуртии с 1 августа стала Юлия Бадаш. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, Юлия Бадаш занимала должность руководителя агентства по туризму с 5 мая 2022 года. В конце апреля 2024 года глава Удмуртии подписал указ о переименовании агентства по туризму в министерство.

Наша справка: Юлия Сергеевна Бадаш родилась 31 августа 1985 года. Окончила Институт экономики и управления Удмуртского госуниверситета по специальности «Национальная экономика». 

Работала в АУ УР «Республиканский бизнес-инкубатор», филиале ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Удмуртской Республики», Минэкономики Удмуртии, Гарантийном фонде содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртии. 

С 2018 года занимала должность замдиректора АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики».

11:20, 02 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
91
0
#Удмуртия\n#туризм\n#назначение