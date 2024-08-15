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В СИЗО отправился ещё один руководитель «Управтодора Удмуртии»

09:30, 15 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В СИЗО отправился ещё один руководитель «Управтодора Удмуртии»
09:30, 15 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
960
0
#Удмуртия\n#нацпроект\n#Управтодор
Фото: unsplash.com (Syarafina Yusof)
960
0

Фигуранту вменяют злоупотребление полномочиями при работах по нацпроекту.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники органов госбезопасности в Удмуртии пресекли противоправную деятельность ещё одного руководящего сотрудника КУ УР «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Отмечается, что фигурант, исполняя обязанности начальника казённого учреждения, злоупотребил должностными полномочиями в интересах одной из подрядных организаций, задействованных в исполнении государственного контракта на сумму 34 млн рублей в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Сам фигурант помещён в СИЗО.

Напомним, ранее под домашний арест отправили замначальника «Управтодора». Утверждается, что он провёл приёмку не выполненных в реальности работ, причинив ущерб государству в 10 млн рублей.

09:30, 15 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
960
0
#Удмуртия\n#нацпроект\n#Управтодор