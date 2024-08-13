Замначальника Управтодора Удмуртии перевели под домашний арест

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске изменили меру пресечения заместителю начальника управления автомобильными дорогами Удмуртской Республики. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Напомним, что 20 июня 2024 года сотрудники госбезопасности задержали 42-летнего жителя Ижевска, который занимал должность замначальника Управтодора. По мнению следствия, с мая по октябрь 2023 года он осуществил приемку и оплату фактически невыполненных работ по устройству дороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Таким образом был причинён ущерб на сумму не менее 10 млн рублей.

По данному факту органами следствия ему было предъявлено обвинение по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Обвиняемого заключили под стражу. 20 июня в суде обвиняемый не признал вину и попросил изменить меру пресечения на домашний арест.

Замначальника СО УФСБ России по Удмуртии также обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения подозреваемому. 13 августа Первомайский районный суд Ижевска решил перевести заместителя начальника Управтодора Удмуртии под домашний арест на 2 месяца — до 12 октября 2024 года.