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Замначальника Управтодора Удмуртии перевели под домашний арест

17:50, 13 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Замначальника Управтодора Удмуртии перевели под домашний арест
17:50, 13 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
280
0
#Удмуртия\n#Управтодор\n#суд\n#домашний арест
Фото: unsplash.com (Wesley Tingey)
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Он пробудет дома два месяца.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске изменили меру пресечения заместителю начальника управления автомобильными дорогами Удмуртской Республики. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии. 

Напомним, что 20 июня 2024 года сотрудники госбезопасности задержали 42-летнего жителя Ижевска, который занимал должность замначальника Управтодора. По мнению следствия, с мая по октябрь 2023 года он осуществил приемку и оплату фактически невыполненных работ по устройству дороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Таким образом был причинён ущерб на сумму не менее 10 млн рублей. 

По данному факту органами следствия ему было предъявлено обвинение по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). 

Обвиняемого заключили под стражу. 20 июня в суде обвиняемый не признал вину и попросил изменить меру пресечения на домашний арест. 

Замначальника СО УФСБ России по Удмуртии также обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения подозреваемому. 13 августа Первомайский районный суд Ижевска решил перевести заместителя начальника Управтодора Удмуртии под домашний арест на 2 месяца — до 12 октября 2024 года. 

17:50, 13 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
280
0
#Удмуртия\n#Управтодор\n#суд\n#домашний арест