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Ижевск оказался в тройке наиболее выгодных городов для сдачи квартиры в аренду

17:36, 02 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Ижевск оказался в тройке наиболее выгодных городов для сдачи квартиры в аренду
17:36, 02 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
106
0
#Ижевск\n#Хабаровск\n#Калининград\n#жилье
Фото: arzik2
106
0

Помимо столицы Удмуртии выгодные условия сдачи жилья наблюдаются в Калининграде и Хабаровске.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск вошел в тройку городов, где наиболее выгодно сдавать квартиру. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на экспертов «Циан. Аналитика».

За год доходность рантье выросла на 0,8%. При этом за тот же период стоимость квартиры в среднем выросла на 13% в 35 крупных городах России, а также Сочи, Калининграде, Московской и Ленинградской областях.

При этом, если человек хочет приобрести жилье с целью его последующей сдачи, то лучше всего делать это в Хабаровске, Калининграде или Ижевске. В этих городах квартира принесет собственнику 8-9% годовых.

Наименьшая доходность рантье наблюдается в Севастополе – 4,2% в год, а также в Казани и Набережных Челнах – в среднем 5,4% годовых. В Москве и Петербурге показатели чуть ниже среднего – 6,2 и 6%.

17:36, 02 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
106
0
#Ижевск\n#Хабаровск\n#Калининград\n#жилье