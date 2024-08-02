Ижевск оказался в тройке наиболее выгодных городов для сдачи квартиры в аренду

Ижевск. Удмуртия. Ижевск вошел в тройку городов, где наиболее выгодно сдавать квартиру. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на экспертов «Циан. Аналитика».

За год доходность рантье выросла на 0,8%. При этом за тот же период стоимость квартиры в среднем выросла на 13% в 35 крупных городах России, а также Сочи, Калининграде, Московской и Ленинградской областях.

При этом, если человек хочет приобрести жилье с целью его последующей сдачи, то лучше всего делать это в Хабаровске, Калининграде или Ижевске. В этих городах квартира принесет собственнику 8-9% годовых.

Наименьшая доходность рантье наблюдается в Севастополе – 4,2% в год, а также в Казани и Набережных Челнах – в среднем 5,4% годовых. В Москве и Петербурге показатели чуть ниже среднего – 6,2 и 6%.