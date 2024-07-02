Подрядчику в Вавожском районе придется вручную разделять щебень от рассыпанной на тротуаре пшеницы

Вавож. Удмуртия. В Вавожском районе подрядчику придётся вручную разделять щебень от пшеницы на ремонтируемом тротуаре. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Сергей Зорин.

На улице Победы, которая располагается от объездной до деревни Квачкам, строители укладывают тротуарную дорожку. Рабочие уже установили бордюры и подготовили основание под асфальт.

Утром 2 июля выяснилось, что ночью кто-то рассыпал пшеницу поверх уложенного на тротуаре щебня. Дорожка из злаков тянется на протяжении 20 м. Отмечается, что именно прорастание пшеницы ведет к разрушению дорожного полотна. Теперь сотрудникам подрядной организации придётся вручную перебирать щебень, чтобы избавиться от пшеницы.

«В недоумении, почему так происходит? Мы стараемся улучшить качество жизни для населения, делаем все возможное для этого, а кто-то вредничает», — прокомментировал Сергей Зорин.

Он попросил местных жителей написать, если они были очевидцами происшествия.