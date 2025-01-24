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К 2027 году в Ижевске должны отремонтировать все тротуары

15:26, 24 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
К 2027 году в Ижевске должны отремонтировать все тротуары
15:26, 24 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
124
0
#Ижевск\n#прямой эфир\n#ремонт тротуаров
Источник фото: ИА «Сусанин»
124
0

В этом сезоне планируется ремонт 85 тротуаров. 

Ижевск. Удмуртия. К 2027 году в Ижевске планируют отремонтировать все тротуары. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков в ходе прямого эфира 24 января на телеканале «Моя Удмуртия».

«К 2027 году мы должны закончить. Все тротуары города Ижевска должны быть отремонтированы», — рассказал Дмитрий Чистяков. Всего в ближайшем сезоне запланирован ремонт 85 тротуаров.

Напомним, ранее градоначальник рассказал о создании проекта «Межквартальный Ижевск».

15:26, 24 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
124
0
#Ижевск\n#прямой эфир\n#ремонт тротуаров