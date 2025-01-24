К 2027 году в Ижевске должны отремонтировать все тротуары

Ижевск. Удмуртия. К 2027 году в Ижевске планируют отремонтировать все тротуары. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков в ходе прямого эфира 24 января на телеканале «Моя Удмуртия».

«К 2027 году мы должны закончить. Все тротуары города Ижевска должны быть отремонтированы», — рассказал Дмитрий Чистяков. Всего в ближайшем сезоне запланирован ремонт 85 тротуаров.

Напомним, ранее градоначальник рассказал о создании проекта «Межквартальный Ижевск».