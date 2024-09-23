Четвёртый сезон «Пешеходного Ижевска» завершается в столице Удмуртии

На минувшей неделе была проведена предварительная приёмка ещё пяти тротуаров в городе.
Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии завершается четвёртый сезон проекта «Пешеходный Ижевск». Об этом в соцсетях рассказал председатель Гордумы Фарит Губаев.
На минувшей неделе он провёл предварительную приёмку еще пяти отремонтированных тротуаров:
- тротуар на ул. Самсонова — от школы №81 до пересечения с ул. Курченко;
- тротуар по ул. 5-я Подлесная вдоль детского сада №40;
- тротуар вдоль домов по ул. Песочная 30, 32;
- тротуар вдоль ЖК «Йога» до пересечения улиц Тельмана и Красногеройской;
- тротуар вдоль дома по улице Тимирязева, 31.
Спикер муниципального парламента заверил, что всего за сезон будут отремонтированы по заявкам жителей 60 тротуаров. Отвечая на вопросы горожан в соцсетях, Фарит Ильдусович напомнил, что ижевчане могут оставлять заявки на ремонт тротуаров на сайте проекта.