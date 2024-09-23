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Четвёртый сезон «Пешеходного Ижевска» завершается в столице Удмуртии

12:25, 23 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Четвёртый сезон «Пешеходного Ижевска» завершается в столице Удмуртии
12:25, 23 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
48
0
#Ижевск\n#ремонт тротуаров\n#Пешеходный Ижевск
Фото: vk.com/faritgubaew
48
0

На минувшей неделе была проведена предварительная приёмка ещё пяти тротуаров в городе.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии завершается четвёртый сезон проекта «Пешеходный Ижевск». Об этом в соцсетях рассказал председатель Гордумы Фарит Губаев.

На минувшей неделе он провёл предварительную приёмку еще пяти отремонтированных тротуаров:

- тротуар на ул. Самсонова — от школы №81 до пересечения с ул. Курченко;

- тротуар по ул. 5-я Подлесная вдоль детского сада №40;

- тротуар вдоль домов по ул. Песочная 30, 32;

- тротуар вдоль ЖК «Йога» до пересечения улиц Тельмана и Красногеройской;

- тротуар вдоль дома по улице Тимирязева, 31

Спикер муниципального парламента заверил, что всего за сезон будут отремонтированы по заявкам жителей 60 тротуаров. Отвечая на вопросы горожан в соцсетях, Фарит Ильдусович напомнил, что ижевчане могут оставлять заявки на ремонт тротуаров на сайте проекта

12:25, 23 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
48
0
#Ижевск\n#ремонт тротуаров\n#Пешеходный Ижевск