Четвёртый сезон «Пешеходного Ижевска» завершается в столице Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии завершается четвёртый сезон проекта «Пешеходный Ижевск». Об этом в соцсетях рассказал председатель Гордумы Фарит Губаев.

На минувшей неделе он провёл предварительную приёмку еще пяти отремонтированных тротуаров:

- тротуар на ул. Самсонова — от школы №81 до пересечения с ул. Курченко;

- тротуар по ул. 5-я Подлесная вдоль детского сада №40;

- тротуар вдоль домов по ул. Песочная 30, 32;

- тротуар вдоль ЖК «Йога» до пересечения улиц Тельмана и Красногеройской;

- тротуар вдоль дома по улице Тимирязева, 31.

Спикер муниципального парламента заверил, что всего за сезон будут отремонтированы по заявкам жителей 60 тротуаров. Отвечая на вопросы горожан в соцсетях, Фарит Ильдусович напомнил, что ижевчане могут оставлять заявки на ремонт тротуаров на сайте проекта.