Средства на это выделит топливная компания ТВЭЛ.
Глазов. Удмуртия. В Глазове определили перечень тротуаров, которые отремонтируют в 2025 году. Об этом в соцсетях рассказал глава города Сергей Коновалов.
«Благодаря активности жителей в общественном голосовании, работе депутатов и расчетам управления капитального строительства определили тротуары, которые будем ремонтировать в 2025 году», — подчеркнул градоначальник.
В список вошли следующие участки:
- ул. Кирова от Ленина до Советской (нечётная сторона),
- вдоль проезда между улицами Ленина и Короленко,
- ул. Карла Маркса от Толстого до Сибирской,
- от ул. Кирова до ул. Молодой Гвардии вдоль Короленко-8,
- проход к ж/д переходу у мебельной фабрики от Сулимова до Драгунова,
- проход к ж/д переходу от Сибирской до Драгунова, 77.
«Также берём в работу ремонт тротуара по ул. Кирова от Короленко до Ленина (чётная сторона) с заменой плитки и освещения. Работы в 2025 году профинансирует топливная компания ТВЭЛ ГК «Росатом» по программе "Люди и города"», — отметил глава Глазова.