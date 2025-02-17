Глазов. Удмуртия. В Глазове определили перечень тротуаров, которые отремонтируют в 2025 году. Об этом в соцсетях рассказал глава города Сергей Коновалов.

«Благодаря активности жителей в общественном голосовании, работе депутатов и расчетам управления капитального строительства определили тротуары, которые будем ремонтировать в 2025 году», — подчеркнул градоначальник.

В список вошли следующие участки:

- ул. Кирова от Ленина до Советской (нечётная сторона),

- вдоль проезда между улицами Ленина и Короленко,

- ул. Карла Маркса от Толстого до Сибирской,

- от ул. Кирова до ул. Молодой Гвардии вдоль Короленко-8,

- проход к ж/д переходу у мебельной фабрики от Сулимова до Драгунова,

- проход к ж/д переходу от Сибирской до Драгунова, 77.

«Также берём в работу ремонт тротуара по ул. Кирова от Короленко до Ленина (чётная сторона) с заменой плитки и освещения. Работы в 2025 году профинансирует топливная компания ТВЭЛ ГК «Росатом» по программе "Люди и города"», — отметил глава Глазова.