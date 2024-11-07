Фарит Губаев провел приемку последнего тротуара, отремонтированного в 2024 году по программе «Пешеходный Ижевск»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла приемка последнего тротуара, отремонтированного в этом году по программе «Пешеходный Ижевск». Приемочную комиссию возглавил координатор проекта, председатель Городской думы Ижевска Фарит Губаев.

Финальным в сезоне стал тротуар из плитки на улице Пушкинской (от улицы Ленина до улицы Пастухова). Дорожники выполнили работы на площади около 15 000 кв. м. Демонтировали старое асфальтовое покрытие, уложили новую плитку и 300 погонных метров бордюра, а в местах понижения тротуара — тактильную плитку.

«На этом объекте мы в качестве покрытия использовали крупноформатную плитку. Тем самым выдержали единое стилистическое решение, примененное при обновлении пешеходного каркаса улиц Советская и Ленина. Тротуар из такой плитки выглядит красиво, приобретает столичный вид. А самое главное — это надежность и долговечность самого материала. Они обеспечиваются благодаря толщине плитки в 8 см. Далее будем активно использовать его при обновлении тротуаров центрального квадрата города», — прокомментировал Фарит Губаев.

По словам спикера муниципального парламента, применение современной крупноформатной плитки стало одной из особенностей сезона-2024 «Пешеходного Ижевска». В этом году программа помогла привести в порядок еще 60 тротуаров в городе. 15 из них ведут к школам, 13 — к детским садам, три — к медицинским учреждениям: городская клиническая больница № 8, ГКБ № 9, фельдшерско-акушерский пункт в микрорайоне Костина Мельница.

За 4 года реализации программы отремонтированы и построены с нуля 172 тротуара. Напомним, программа реализуется с 2021 года по инициативе депутатов Городской думы Ижевска.

План на сезон-2025 — привести в порядок более 80 пешеходных объектов. В том числе продолжится ремонт тротуара на улице Советской по четной стороне — от улицы М. Горького до улицы Удмуртской. Это будет один из самых крупных объектов года.

Заявки горожан на ремонт тротуаров продолжают принимать в общественных приемных депутатов Городской думы и на сайте «Пешеходный Ижевск».