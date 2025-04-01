Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался сезон ремонта тротуаров. Об этом сообщил в соцсетях спикер Гордумы Фарит Губаев.

«Погода благоприятствует. И подрядчики вышли на первый объект — тротуар по улице Советской (нечётная сторона). Хорошей погоды и успешного сезона нашим дорожным строителям!» — написал координатор проекта «Пешеходный Ижевск».

Обновлённый тротуар напротив Нацбиблиотеки Удмуртии выложат крупноформатной плиткой, как и на противоположной стороне. В ходе ремонта заменят бордюры, остановки. Этот тротуар станет самым крупным объектом проекта «Пешеходный Ижевск» в этом году.

Всего в предварительный перечень вошли более 80 тротуаров.