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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ремонт тротуаров стартовал в Ижевске

13:05, 01 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Ремонт тротуаров стартовал в Ижевске
13:05, 01 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
66
0
#Ижевск\n#Пешеходный Ижевск\n#ремонт тротуаров
Источник фото: администрация Ижевска
66
0

Первым объектом стал тротуар по улице Советской напротив Национальной библиотеки УР.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался сезон ремонта тротуаров. Об этом сообщил в соцсетях спикер Гордумы Фарит Губаев.

«Погода благоприятствует. И подрядчики вышли на первый объект — тротуар по улице Советской (нечётная сторона). Хорошей погоды и успешного сезона нашим дорожным строителям!» — написал координатор проекта «Пешеходный Ижевск».

Обновлённый тротуар напротив Нацбиблиотеки Удмуртии выложат крупноформатной плиткой, как и на противоположной стороне. В ходе ремонта заменят бордюры, остановки. Этот тротуар станет самым крупным объектом проекта «Пешеходный Ижевск» в этом году.

Всего в предварительный перечень вошли более 80 тротуаров.

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13:05, 01 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
66
0
#Ижевск\n#Пешеходный Ижевск\n#ремонт тротуаров