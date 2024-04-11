МыСпросилиЗаВас: могут ли собственники квартир в многоэтажках огораживать придомовые парковки?

Житель Ижевска Сергей Обухов поинтересовался у «Сусанина»: «Могут ли жители многоэтажек огораживать придомовые парковки или выделять себе на них отдельные места?».

Разобраться в этом вопросе нам помог председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР» Александр Евсеев.

Он пояснил, что у каждого многоквартирного дома есть своя придомовая территория с четкими границами. Если на этом участке находится парковка, которую собственники квартир хотят огородить забором или поставить шлагбаум, то подобный вопрос следует обсудить на общем собрании. В случае положительного решения парковка будет доступна всем жильцам дома.

«То есть это их решение. Если оно принято на общем собрании и более чем 2/3 собственников за это проголосовали, то это законно», — заявил Александр Евсеев.

О желании установить ограждение или шлагбаум нужно известить управляющую компанию. Как правило, работы проводят за счет целевых взносов либо средств, которые жильцы дополнительно собирают на текущий ремонт. Таким образом, УК дома выделяет существующие деньги или собирает дополнительные средства.

Также бывают ситуации, когда кто-то из жильцов на придомовой территории выделяет место для парковки только своего транспорта. Чаще всего люди просто вбивают колышки и соединяют их веревкой или цепью. Таким образом, доступ к этому месту имеет только один человек.

«Эта история уже вне рамок закона. То есть в данном случае идёт некая приватизация части земельного участка общего имущества. Опять же, если это на придомовой территории расположено, то выделение конкретного машиноместа цепочкой нельзя считать законным», — пояснил председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР» Александр Евсеев.

В таком случае жители дома могут срезать все веревки и цепи или заказать услугу демонтажа в управляющей компании. Если человек, который «забронировал» себе парковочное место, не идёт на уступки и возвращает цепи, тогда уже можно обращаться в суд. Александр Евсеев пояснил, что никакого административного наказания за обустройство подобного парковочного места не предусмотрено, но человека можно обязать возместить причиненный ущерб в виде расходов на демонтаж его ограждений.

Также бывают случаи, когда жители дома обращаются в муниципалитет, чтобы им выделили немного городской территории для обустройства парковки. Предоставленный участок, как правило, щебенят, и им пользуются все желающие. В таком случае люди уже не могут оградить эту территорию, так как она является муниципальным участком и находится в свободном доступе.

Если кто-то оградит подобный участок, то в таком случае следует обратиться в администрацию района или города.

Александр Евсеев отметил, что посмотреть, какая территория является придомовой, а какая муниципальной, можно в публичной кадастровой карте Росреестра. Также через управляющую компанию можно вызвать кадастрового инженера, который четко определит границу примовых и городских территорий, чтобы на ней поставить ограждения и шлагбаумы.

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