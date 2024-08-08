Житель Ижевска сходил на спецоперацию и погасил долг по алиментам

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска погасил крупный долг по алиментам перед своими детьми, вернувшись из зоны проведения СВО. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Удмуртии.

По решению суда мужчина обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей в размере 15 тысяч рублей на каждого ребёнка. В отношении него даже было возбуждено исполнительное производство, потому как долгое время он уклонялся от своих родительских обязательств. Долг по алиментам составил 600 тысяч рублей.

Осенью 2023 года ижевчанин заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на спецоперацию. Прибыв в отпуск после выполнения боевых задач, должник явился к судебному приставу-исполнителю и оплатил всю сумму задолженности по алиментам.