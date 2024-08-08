Житель Ижевска сходил на спецоперацию и погасил долг по алиментам

На момент заключения контракта он был должен своим детям 600 тыс. рублей.
Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска погасил крупный долг по алиментам перед своими детьми, вернувшись из зоны проведения СВО. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Удмуртии.
По решению суда мужчина обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей в размере 15 тысяч рублей на каждого ребёнка. В отношении него даже было возбуждено исполнительное производство, потому как долгое время он уклонялся от своих родительских обязательств. Долг по алиментам составил 600 тысяч рублей.
Осенью 2023 года ижевчанин заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на спецоперацию. Прибыв в отпуск после выполнения боевых задач, должник явился к судебному приставу-исполнителю и оплатил всю сумму задолженности по алиментам.