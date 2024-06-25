Ижевчанин выплатил долг по алиментам в 700 тысяч рублей, чтобы выехать за границу

Ижевск. Удмуртия. Чтобы вылететь за границу России, ижевчанин выплатил 700 тыс. рублей задолженности по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

Мужчина был обязан выплачивать алименты на содержание сына 2008 года рождения в размере одной четвертой от всех видов дохода. Исполнительное производство о взыскании с мужчин выплат стартовало в 2014 году и окончилось, так как исполнительный документ направили на место работы должника.

В 2023 году оно возобновилось, так как выяснилось, что мужчина получал помимо зарплаты дивиденды от приобретенных акций. Из-за этого был произведен перерасчет долга.

Несмотря на задолженность, должник планировал поехать отдыхать летом в одну из жарких стран, но при замене загранпаспорта он выяснил, что судебные приставы-исполнители наложили на него временное ограничение на выезд за пределы России.

Чтобы не отменять путешествие, мужчина оперативно покрыл всю имеющуюся задолженность.