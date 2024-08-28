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Девять должников остановили судебные приставы в аэропорту Ижевска

16:08, 28 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Девять должников остановили судебные приставы в аэропорту Ижевска
16:08, 28 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
86
0
#Ижевск\n#аэропорт\n#судебные приставы\n#долги
86
0

Один из них сразу оплатил задолженность.

Ижевск. Удмуртия. Во время рейда судебные приставы нашли несколько должников в аэропорту Ижевска. Об этом сообщает управление федеральной службы судебных приставов по Удмуртии. 

В мероприятии также участвовали представители транспортной полиции. Специалисты проверяли на наличие долгов пассажиров, которые летели в Москву и Санкт-Петербург. В результате из 370 проверенных граждан были выявлены 9 должников. 

Судебные приставы уведомили пассажиров, что в их отношении возбудили исполнительные производства, и вручили им требования о явке к судебному приставу. Также должникам разъяснили, что, если они продолжат игнорировать оплату задолженностей, то их могут принудительно доставить в отделение судебных приставов. 

Один из летящих в Москву пассажиров на месте оплатил долг, который скопился из-за неуплаты алиментов. Мужчина уже несколько месяцев не перечислял деньги на содержание своей 9-летней дочери. 

16:08, 28 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
86
0
#Ижевск\n#аэропорт\n#судебные приставы\n#долги