Девять должников остановили судебные приставы в аэропорту Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Во время рейда судебные приставы нашли несколько должников в аэропорту Ижевска. Об этом сообщает управление федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

В мероприятии также участвовали представители транспортной полиции. Специалисты проверяли на наличие долгов пассажиров, которые летели в Москву и Санкт-Петербург. В результате из 370 проверенных граждан были выявлены 9 должников.

Судебные приставы уведомили пассажиров, что в их отношении возбудили исполнительные производства, и вручили им требования о явке к судебному приставу. Также должникам разъяснили, что, если они продолжат игнорировать оплату задолженностей, то их могут принудительно доставить в отделение судебных приставов.

Один из летящих в Москву пассажиров на месте оплатил долг, который скопился из-за неуплаты алиментов. Мужчина уже несколько месяцев не перечислял деньги на содержание своей 9-летней дочери.