Особый противопожарный режим вводится в Удмуртии с 15 апреля

Ижевск. Удмуртия. С 15 апреля 2024 года в Удмуртии вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР.

Режим вводится Постановлением правительства Удмуртии от 5 апреля 2024 года №189 на территории всей республики. На период действия режима:

- запрещено выжигание сухой травянистой растительности, хвороста, лесной подстилки и других лесных горючих материалов на землях населенных пунктов, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, особо охраняемых территорий и объектов, обороны, безопасности и землях иного специального назначения, на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям;

- запрещено разведение костров, а также сжигание мусора, сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков, листвы, тары и иных отходов, материалов или изделий на землях населенных пунктов, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, сельскохозяйственного назначения, запаса, особо охраняемых территорий и объектов, обороны, безопасности и землях иного специального назначения, в прибрежных зонах рек, естественных и искусственных водоемов, на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям;

- запрещено приготовление пищи с применением открытого огня, углей на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, особо охраняемых территорий и объектов, обороны, безопасности и землях иного специального назначения, в прибрежных зонах рек, естественных и искусственных водоемов, на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям.

Напомним, ранее в МЧС по Удмуртии подчеркнули, что до наступления особого противопожарного режима жарить шашлыки на загородных участках не запрещается при соблюдении минимальных норм безопасности.