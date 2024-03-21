Муниципалитеты в Удмуртии неохотно занимаются сохранением памятников монументального искусства

Ижевск. Удмуртия. Муниципальные власти в Удмуртии неохотно занимаются сохранением памятников монументального искусства. Об этом рассказала начальник отдела госнадзора и нормативно-правовой работы Агентства по госохране объектов культурного наследия республики Анастасия Макшакова.

Она отметила, что в ходе проверок органы местного самоуправления информируют госорган, что «проведены профилактический работы и осуществлён контроль состояния ОКН». При этом не предоставляются акты осмотра, на которые они ссылаются, не проводится фотофиксация объекта, не осуществляется анализ изменения состояния объекта, несвоевременно принимаются меры по сохранению ОКН монументального искусства, не осуществляется планирование мероприятий, связанных с проведением работ по сохранению памятников.

«Мероприятия по сохранению таких объектов, в основном, проводятся только после контрольно-надзорных мероприятий. Мы начинаем запрашивать, направляем заявления на выдачу заданий и другие работы. Начинаем собирать информацию о стоимости этих работ, но всё это должно было быть проведено заблаговременно. Потому что все проверки, которые были проведены, — это проверки на основании охранных обязательств, которые были выданы ещё в 2018 году», — отметила Анастасия Макшакова.

Также в 2023 году Агентством по обращениям физических и юридических лиц, по информации органов государственной власти, органов местного самоуправления и средств массовой информации было проведено 22 выездных обследования, по итогам которых было выявлено 9 нарушений обязательных требований.

Например, в Сарапуле в рамках реализации проекта «Сарапульские острова» работы осуществлялись без реализации мероприятий, предусмотренных проектом по обеспечению сохранности выявленного объекта «Сарапульское поселение». Заказчику и подрядчику были выданы предостережения, информацию о нарушении отправили в прокуратуру города Сарапула.

В Балезинском районе зафиксировали выемку грунта в границах объекта археологии «Балезинское селище I». Администрации Балезинского района и арендатору земельного участка также были выданы предостережения; информацию направили в органы полиции.

По обращению администрации Увинского района Агентство провело выездное обследование выявленного ОКН «Волостное правление». Собственнику выдано предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Информацию по итогам выездного обследования также направили в прокуратуру Увинского района.

По итогам рассмотрения ведомство направило исковое заявление в суд о возложении обязанности по проведению работ по сохранению выявленного ОКН. Требования прокурора судом удовлетворены.