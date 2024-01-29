Мосгорсуд оставил инфобизнесмена из Удмуртии Аяза Шабутдинова в СИЗО

Москва. Московский городской суд оставил блогера Аяза Шабутдинова в СИЗО. Об этом сообщила 29 января пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Напомним, в середине декабря Таганский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателя сроком до 16 февраля 2024 года. Его защита не согласилась с этим решением и подала апелляцию, которую и отклонил Мосгорсуд.

Напомним, в декабре по делу потерпевшими были признаны 15 человек, ещё по более чем 25 заявлениям шла проверка. Как передают «Известия», 17 января в деле блогера появилось ещё 12 новых эпизодов, а 23 января против Аяза Шабутдинова возбудили ещё 8 уголовных дел о мошенничестве.

В его блоге последняя запись из СИЗО датирована 16 января. Тексты опальный предприниматель передаёт через адвокатов.

«Один из немногих плюсов СИЗО — это возможность тотальной фокусировки. Возможность самостоятельно распоряжаться своим вниманием — большой дар, возможность и величайший ресурс. Когда я однажды выйду — точно буду ограничивать себя в использовании смартфонов», — передал из-под стражи Аяз Шабутдинов.