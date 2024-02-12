Морозная погода сохранится в Удмуртии как минимум до выходных

В середине недели станет холоднее.
Ижевск. Удмуртия. В первую половину недели в Удмуртии будет идти снег. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Умеренный снег пройдёт в ночь на 13 февраля, образуя на дорогах накат. Днём во вторник осадки стихнут. Завтра в республике ожидается до -8…-13 градусов.
Тип погоды начнёт меняться 14 февраля. Начнёт холодать. В ночь на среду температура воздуха окажется в пределах -17…-26 градусов. Днём столбики термометра покажут -13…-19 градусов. Без осадков.
Во второй половине недели жителей республики ждёт солнечная и морозная погода. Ночные температура составят -25…-30 градусов, дневные до -16…-21. По предварительным данным, в выходные дни температура воздуха начнёт повышаться.