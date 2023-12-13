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Инфобизнесмену из Удмуртии Аязу Шабутдинову продлили срок в СИЗО до середины февраля

09:40, 13 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Инфобизнесмену из Удмуртии Аязу Шабутдинову продлили срок в СИЗО до середины февраля
09:40, 13 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
48
0
#Москва\n#Удмуртия\n#Аяз Шабутдинов
Фото: unsplash.com (Tim Hüfner)
48
0

Защита предлагала залог в 50 млн рублей.

Москва. С учётом позиции прокуратуры Центрального административного округа Таганский районный суд Москвы на два месяца, до 16 февраля 2024 года, продлил срок содержания под стражей инфобизнесмену из Удмуртии Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Напомним, в начале ноября его поместили под стражу до 16 декабря. 

Как передаёт издание «Москва онлайн», во время заседания следователь пояснил, что всего в отношении Шабутдинова и неустановленных лиц возбуждено 15 уголовных дел, из них 8 — по факту тяжких и совершенных по корыстным соображениям преступлений.

По данным следствия, все счета бизнес-коуча арестованы, а его партнёр и бывший директор «Like Центра» Василий Алексеев объявлен в розыск и сейчас находится в ОАЭ. Защита просила суд перевести Аяза Шабутдинова под домашний арест или отпустить его под залог в размере 50 млн рублей.

В ходе заседания он заявил, что построил самую большую кофейную компанию в России, после чего к нему начали обращаться люди и покупать его курсы.

«Что касается изменения меры пресечения, большую часть времени я нахожусь в России, у меня нет желания куда-то скрываться. Я сотрудничаю со следствием. Есть одно желание — помогать следствию и видеть своих детей», — сказал обвиняемый.

Суд принял решение оставить его в СИЗО.

09:40, 13 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
48
0
#Москва\n#Удмуртия\n#Аяз Шабутдинов