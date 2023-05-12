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Появление птичьего гриппа подтвердилось в Красногорском районе Удмуртии

09:12, 12 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Появление птичьего гриппа подтвердилось в Красногорском районе Удмуртии
09:12, 12 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
34
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#птичий грипп
Фото: wikimedia.com (Martin Olsson)
34
0

Жителей просят принять необходимые меры безопасности.

Красногорское. Удмуртия. В Красногорском районе Удмуртии подтвердился факт заражения птичьим гриппом. Об этом в соцсетях сообщил глава района Дмитрий Клабуков.

«К сожалению, птичий грипп добрался и до Красногорского района. У чайки, найденной на берегу пруда в селе Большой Селег, подтвердится высокопатогенный грипп птиц. Проводятся все необходимые изоляционные и ограничительные меры», — написал глава района.

Он напомнил, что птичий грипп — острое инфекционное заболевание птиц, которое может передаваться человеку. Заражение происходит от инфицированной домашней или дикой птицы. В случае заражения у человека повышается температура тела до 38-40 градусов. Наблюдается лихорадка, диарея, кашель, тошнота, боль в мышцах и голове.

Владельцам, содержащим домашнюю птицу, необходимо принять меры, обеспечивающие изолированное содержание птиц с исключением возможности их контактов с синантропными и дикими птицами. Ни в коем случае нельзя притрагиваться к больной или павшей птице.

Обо всех фактах заболевания и внезапной гибели домашней птицы, а также о павшей дикой птице жителям следует немедленно информировать Госветслужбу республики по номеру телефона: 8-800-222-17-16.

Телефон ветеринарной службы в Красногорском районе: +7 (34164) 2-12-57.

Напомним, птичий грипп на данный момент подтверждён в Глазове, Ижевске, Кезском и Красногорском районах Удмуртии.

09:12, 12 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
34
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#птичий грипп