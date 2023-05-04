Ижевский концерн «Калашников» наладил производство узловых деталей для европейских станков

Ижевск. Удмуртия. Специалисты ижевского концерна «Калашников» продолжают бороться за технический и технологический суверенитет страны. Предприятие передало торгово-промышленному холдингу «Русклимат» опытную партию шпинделей для металлообрабатывающих станков, сообщается на официальном сайте концерна.

Партия изделий, ранее заказываемых в Италии, успешно прошла приемку. До конца года будет изготовлено еще 18 штук. Отмечается, что на изготовление одного образца уходит около 4 месяцев ввиду сложности технологического процесса и повышенных требований по точности изделия.

«Развитие отечественного станкостроения и освоение изделий, которые ранее закупались исключительно по импорту – наши важнейшие задачи, потому что завоевание технологического суверенитета страны – это один из приоритетов государственной политики», — отметил президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников.

«Наши предприятия оперативно включились в работу по импортозамещению: по итогам первого квартала Удмуртия на первом месте в ПФО по индексу промышленного производства обрабатывающих производств», — поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов.