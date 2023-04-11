На вокзале Ижевска появился фандомат для приёма алюминиевых банок и пластиковых бутылок

Ижевск. Удмуртия. Устройство для приёма алюминиевых банок и пластиковых бутылок появилось на железнодорожном вокзале Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги.

Фандомат помогает пассажирам поездов и жителям города сдать для дальнейшей переработки пустые алюминиевые банки и пластиковые бутылки (ПЭТ) объёмом до 2 л. В качестве вознаграждения за сданную тару пользователю фандомата начисляются бонусные рубли, которые можно потратить при покупке товаров или услуг у компаний, участвующих в партнёрской программе. Для зачисления бонусов необходимо при сдаче тары ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.

Напомним, что такие аппараты были установлены в 2022 году на железнодорожных вокзалах в Нижнем Новгороде и Казани. Кроме того, в 2018 году у вокзала в Ижевске был установлен специальный контейнер в виде сердца для сбора пластиковых крышек. 5 апреля состоялась их очередная выгрузка. В этот раз собрано более 60 кг пластика.

Контейнер изготовлен в форме сердца как экологический арт-объект. С момента его установки работникам ГЖД и пассажирам вокзала Ижевск удалось собрать порядка 3 тонн пластиковых крышек.

Цели проекта — собрать средства на благотворительность и сделать вклад в решение экологических проблем города. Пластиковые крышки выгружаются раз в два-три месяца по мере наполнения. Собранный пластик передаётся на переработку. Полученные деньги перечисляются на счета благотворительных фондов.