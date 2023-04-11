С начала года на территории Удмуртии из космоса засекли 29 возгораний

Ижевск. Удмуртия. Одним из основных способов обнаружения ландшафтных или лесных пожаров на территории Удмуртии является космический мониторинг. С помощью аппаратов на орбите специалисты с начала года зафиксировали в республике 29 термических точек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

За обстановкой на земле пристально следят 19 космических аппаратов, связанных с порталом и мобильным приложением МЧС России «Термические точки».

«Данные о термических точках, поступившие со спутников, в оперативном режиме обрабатываются специалистами систем космического мониторинга чрезвычайных ситуаций МЧС России. И после того, как термическая точка прошла обработку, данные о ней поступают в мобильное приложение. А должностные лица, которые там зарегистрированы, в оперативном режиме получают информацию о возможном пожаре», — рассказал начальник главного управления МЧС России по Удмуртии Сергей Пряженцев.

С начала года в Удмуртии зарегистрировано 29 термических точек, 23 из которых были подтверждены. На места предполагаемых пожаров направлялись спасатели и оперативные группы муниципальных образований. В результате были выявлены 10 ландшафтных пожаров, шесть фактов сжигания порубочных остатков, пять фактов сжигания мусора и два техногенных пожара.

Всего с начала 2023 года в Удмуртии зарегистрировано 49 ландшафтных пожаров, затронувших более 160 га.

Напомним, что на территории республики введён особый противопожарный режим.