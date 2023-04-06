За пожарной обстановкой в Удмуртии следят со спутника

Ижевск. Удмуртия. Территория Удмуртии входит в зону космического мониторинга с возможностью фиксирования пожаров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Отмечается, что запущенные на орбиту космические аппараты с высокой разрешающей способностью позволяют фиксировать совсем небольшие очаги возгорания — даже факты сжигания сухой растительности на приусадебных участках. Главный спасатель Удмуртии Сергей Пряженцев пояснил, что информация со спутников поступает в два центра обработки: в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по УР и в ИСДМ-Рослесхоз (Информационная система дистанционного мониторинга).

«После расшифровки полученных данных информация оперативно доводится до пожарно-спасательных подразделений, единых дежурно-диспетчерских служб муниципалитетов и должностных лиц территориальных отделов муниципальных образований для принятия мер», — отметил Сергей Пряженцев.

Скриншот экрана работы приложения (предоставлено ГУ МЧС РФ по УР)

Приложение реагирует даже на небольшие по площади возгорания. В каждом случае к месту направляются огнеборцы и техника.

Напомним, ранее в Удмуртии рассказали о введении особого противопожарного режима в трёх районах республики, о нормах безопасности при разведении костров на участках, а также об ответственности за очистку собственных участков, даже если они просто заросли травой.