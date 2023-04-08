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В Удмуртии объявили особый противопожарный режим

18:00, 08 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Удмуртии объявили особый противопожарный режим
18:00, 08 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
191
0
#Удмуртия\n#природа\n#лес\n#МЧС\n#запреты\n#пожары
Фото: 62.mchs.gov.ru
191
0

Он будет действовать с 10 апреля до 30 июня.

Ижевск. Удмуртия. Особый противопожарный режим ввели на территории Удмуртии. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, постановление об этом принято правительством республики 6 апреля. 

Жителям и организациям запрещается выжигать сухую траву, хворост и лесную подстилку, мусор, разводить костры, готовить пищу на открытом огне или углях в населенных пунктах и на территориях неподалеку от лесов и водоемов. 

Особый противопожарный режим будет действовать с 10 апреля до 30 июня.      

18:00, 08 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
191
0
#Удмуртия\n#природа\n#лес\n#МЧС\n#запреты\n#пожары