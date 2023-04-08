В Удмуртии объявили особый противопожарный режим

Ижевск. Удмуртия. Особый противопожарный режим ввели на территории Удмуртии. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, постановление об этом принято правительством республики 6 апреля.

Жителям и организациям запрещается выжигать сухую траву, хворост и лесную подстилку, мусор, разводить костры, готовить пищу на открытом огне или углях в населенных пунктах и на территориях неподалеку от лесов и водоемов.

Особый противопожарный режим будет действовать с 10 апреля до 30 июня.