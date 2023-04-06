Спасатели Удмуртии напомнили о нормах безопасности при разведении костров и жарке шашлыков

Ижевск. Удмуртия. Разводить костры и жарить шашлыки на большинстве территории Удмуртии пока можно. Об этом на брифинге в четверг, 6 апреля, рассказал и. о. начальника Главного управления — начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Удмуртии Сергей Карабаев.

«Пока разводить костры, готовить шашлыки в Удмуртии можно. Но, конечно, с соблюдением правил», — сказал он, напомнив о действующих в стране нормативах.

Так, место под костёр должно быть выполнено в виде котлована глубиной не менее 30 см, диаметром не более 1 метра. Располагаться костёр может не ближе 50 м от строений, не ближе 100 м от хвойного леса и не ближе 30 м от лиственного леса. На индивидуальных участках (дачи, СНТ) расстояние от костра до строений — не менее 15 метров.

Если граждане используют металлическую бочку, то упомянутые расстояния уменьшаются в два раза.

Расстояние от мангалов и жаровен для шашлыка до строений должно быть не менее 5 м до ближайшего строения, а зона очистки вокруг ёмкости — не менее 2 метров.

Общие требования: рядом с очагами должны быть первичные средства пожаротушения — ведро с водой, песком, огнетушитель.

Запрещается разводить любой огонь при установлении на территории особого противопожарного режима и при скорости ветра (для костра вне ёмкости максимальная — 5 м/с, в металлической — 10 м/с).

Костёр в конце использования должен быть окончательно потушен.

Напомним, в трёх районах Удмуртии уже начинает действовать особый противопожарный режим. На этих территориях нельзя жечь костры не в открытом грунте, ни в бочках, нельзя на мангалах жарить шашлык.