Особый противопожарный режим введут в двух районах Удмуртии с 7 апреля

Ижевск. Удмуртия. В южных районах Удмуртии начали вводить особый противопожарный режим. Об этом на брифинге в четверг, 6 апреля, рассказал и. о. начальника Главного управления — начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Удмуртии Сергей Карабаев.

По данным на 5 апреля, на территории республики уже произошло 10 ландшафтных пожаров общей площадью более 130 гектаров. Один из них — в Сарапульском районе, два в Ижевске, три в Малопургинском районе и четыре ландшафтных пожара произошло в Завьялово.

Сергей Карабаев подчеркнул, что режим вводится в связи с повышением уровня опасности. Он может вводиться как в отдельном муниципалитете, так и в регионе. На сегодняшний день с 5 апреля такой режим действует в Малопургинском районе, где уже произошли ландшафтные пожары. С 7 апреля особый противопожарный режим введут в Сарапульском и Каракулинском районах. В этих трёх районах уже нельзя жечь костры, даже в бочках, жарить шашлыки.

«Это юг республики, там уже произошло несколько ландшафтных пожаров — Малая Пурга, Сарапул, Завьялово. На севере республики ещё позавчера лежал снег», — сообщил полковник Карабаев.

Он отметил, что в проекте постановления правительства эти действующие режимы определены до 30 июня. В зависимости от погоды, эти сроки могут изменить в обе стороны. До конца апреля сотрудники МЧС проверят все населённые пункты Удмуртии, которые подвержены угрозе лесных и ландшафтных пожаров.